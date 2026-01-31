Homem é preso após matar cachorro com disparo de arma de pressão - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem, de 40 anos, foi preso em flagrante depois de matar um cachorro com um disparo de arma de pressão, na região de Arniqueiras. O animal não resistiu ao ferimento e morreu no local. Já o suspeito tentou inicialmente negar a autoria e alegou que terceiros teriam sido responsáveis pela morte do animal. O caso é tratado como crime de maus-tratos.

A prisão foi realizada nesta sexta (30) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra os Animais (DRCA). Os agentes iniciaram a investigação logo após serem comunicados do ocorrido. As equipes realizaram buscas para localizar o suspeito, preservar vestígios e garantir a investigação técnica do caso.

Após negar, o homem detido confessou ter efetuado o disparo. À polícia, ele afirmou que atirou após o animal avançar em sua filha. Depois de atirar, o suspeito deixou o local e tentou ocultar a arma utilizada no crime. A arma de pressão foi localizada e apreendida pelos policiais, juntamente com outros elementos relacionados à ocorrência. Os objetos foram encaminhados para perícia.

O homem foi autuado em flagrante e o caso encaminhado à Justiça. A PCDF reforça que maus-tratos contra cães e gatos são crime, com pena prevista de dois a cinco anos de reclusão, além de multa.