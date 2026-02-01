Rio Paracatu transborda e seis pessoas ilhadas são resgatadas por bombeiros

Seis pessoas são resgatadas por conta de cheia do rio Paracatu - (crédito: Divulgação/CBMMG)

Seis pessoas que ficaram ilhadas devido a um cheia do Rio Paracatu (MG), no Noroeste do estado, foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros em uma operação finalizada nessa quinta-feira (29/1). Três crianças e dois idosos estavam entre as vítimas.

A cheia atingiu a região de Porto Buriti, na zona rural de Paracatu. O acúmulo de chuvas nesta semana levou ao extravasamento do curso d'água.

Ainda na quarta-feira (28/1) os militares receberam o chamado sobre um homem que ficou isolado em um sítio com dois cães. Devido aos riscos da navegação noturna, o resgate foi realizado na manhã seguinte com o uso de embarcação motorizada.



Em seguida, os bombeiros atenderam uma segunda ocorrência na mesma região, onde cinco pessoas ficaram presas em residências após o alagamento das vias de acesso. O grupo foi retirado em segurança por meio de barcos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos. Todos os resgatados foram levados para locais seguros e ficaram sob os cuidados de familiares e amigos.





A Defesa Civil de Paracatu informou que acompanha a situação e destacou que um dos resgates exigiu deslocamento por mais de um quilômetro em área alagada. De acordo com o órgão, não houve necessidade de apoio externo e o cenário segue sendo monitorado.