Operação da PF mira comércio irregular de canetas emagrecedoras

Segundo a PF, os elementos reunidos indicam, em tese, a prática dos crimes de importação, guarda e comercialização de medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária competente - (crédito: Divulgação/PF )

A Polícia Federal (PF) realizou, nesta quinta-feira (5), uma ação para reprimir a comercialização irregular de medicamentos para emagrecimento importados, mas sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A iniciativa integra a Operação Esculápio, que apura a venda das substâncias de uso controlado sem prescrição médica e sem autorização do órgão sanitário.

Durante a operação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão no município de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. A ordem judicial foi expedida pelo Juízo Federal da 9ª Vara Federal da capital paranaense.

A investigação teve início a partir de uma denúncia anônima que apontava a possível oferta e comercialização de medicamentos irregulares, principalmente por meio das edes sociais. No decorrer das apurações, a Polícia Federal identificou indícios de que a investigada estaria envolvida na divulgação e venda de medicamentos popularmente conhecidos como “canetas emagrecedoras”.

Segundo a PF, os elementos reunidos indicam a prática dos crimes de importação, guarda e comercialização de medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária competente. A conduta é considerada grave, uma vez que representa risco direto à saúde pública.

Medicamentos originalmente indicados para o tratamento de diabetes tipo 2 têm sido utilizados de forma indiscriminada para fins estéticos e de emagrecimento rápido, muitas vezes sem acompanhamento médico e fora das normas da legislação sanitária. Essa prática, conforme alertam autoridades de saúde, pode potencializar efeitos adversos e trazer sérios prejuízos aos consumidores.

A Polícia Federal reforça a orientação para que a população evite a aquisição de medicamentos por meios informais, especialmente pelas redes sociais, e destaca a importância do uso apenas com prescrição médica e garantia de procedência regular.

