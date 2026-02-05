Mãe relata "dor insuportável" um mês após sumiço de irmãos no MA

'Dor insuportável', diz Clarice Cardoso, mãe de crianças desaparecidas no Maranhão há um mês - (crédito: Jornal Nacional/ Reprodução)

Um mês depois de os irmãos Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4 anos, desaparecerem na zona rural de Bacabal (MA), a família ainda vive sem respostas sobre o paradeiro das crianças.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A mãe, Clarice Cardoso, relatou nesta quarta-feira (4/02), em entrevista ao Jornal Nacional, a enorme angústia e sofrimento que sente desde que os filhos sumiram. Ela afirma que sente uma dor “insuportável” e que não deseja essa situação a ninguém. A avó também descreveu os dias como um pesadelo sem fim, destacando a falta de qualquer informação concreta sobre o que aconteceu.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Investigação sem pistas

A Polícia Civil do Maranhão continua as buscas e a investigação, mas ainda não há pistas claras sobre o destino de Ágatha e Allan. Uma comissão especial foi criada para apurar o caso, com dezenas de depoimentos colhidos e um inquérito com muitas páginas de diligências, segundo as autoridades responsáveis pela investigação.

O último possível vestígio dos irmãos foi encontrado por cães farejadores numa cabana abandonada na mata, chamada pelos policiais de “casa caída”, localizada a alguns quilômetros do local onde eles foram vistos pela última vez.

Desde o desaparecimento, equipes policiais, militares e voluntários já percorreram áreas extensas de mata, cursos d’água e regiões de difícil acesso na tentativa de encontrar os irmãos. Foram empregadas tecnologias como drones com câmeras térmicas, além de varredura fluvial com apoio da Marinha.

Apesar do esforço, até o momento nenhuma conclusão foi alcançada e a investigação continua em andamento.