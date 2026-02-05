Operação investiga tentativa de mandados falsos contra Lula e Moraes

Os mandados judiciais da operação estão sendo cumpridos em Goiás, no Distrito Federal e em Minas Gerais. As apurações seguem para identificar os responsáveis pela tentativa de fraude e a extensão do ataque aos sistemas do Judiciário. - (crédito: Divulgação/Polícia Civil do Goiás)

A Polícia Civil de Goiás deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5/2), uma operação para combater fraudes cibernéticas interestaduais que atingiram sistemas do Poder Judiciário. A ação é conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), em conjunto com o Núcleo de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça de Goiás. A investigação identificou uma tentativa de emissão de mandados de prisão falsos contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

Segundo as investigações, os criminosos inseriram documentos fraudulentos no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), sistema administrado pelo Conselho Nacional de Justiça, e também em processos digitais do Projudi, utilizado pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Os arquivos simulavam decisões judiciais e incluíam dados falsos associados às duas autoridades.

O ataque ocorreu em janeiro. Técnicos do CNJ identificaram alterações irregulares no BNMP, com a substituição de informações de um mandado judicial por dados vinculados ao presidente da República e ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Houve inclusive a troca dos CPFs, mas a emissão dos mandados falsos não chegou a ser concluída.

Os mandados judiciais da operação estão sendo cumpridos em Goiás, no Distrito Federal e em Minas Gerais. As apurações seguem para identificar os responsáveis pela tentativa de fraude e a extensão do ataque aos sistemas do Judiciário.