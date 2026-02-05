Adolescente atira na ex, mata outra mulher e deixa uma em coma

As mulheres mortas foram identificadas como uma adolescente de 16 anos, ex-namorada do suspeito e funcionária do local, e uma mulher de 56 anos, cliente da padaria - (crédito: Google Street View/Reprodução)

Um adolescente de 17 anos é suspeito de matar duas mulheres e deixar uma adolescente de 14 anos em estado grave em um ataque a tiros na noite dessa quarta-feira (4/2), numa padaria em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao estabelecimento no Bairro Lagoa, os militares encontraram duas vítimas caídas ao chão, já sem vida, atingidas por disparos de arma de fogo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou as mortes.

As mulheres mortas são uma adolescente de 16 anos, ex-namorada do suspeito e funcionária da padaria, e uma cliente, de 56 anos. Uma terceira vítima, de 14 anos, também funcionária e irmã da jovem de 16, foi socorrida em estado grave e encaminhada para atendimento médico ao Hospital Risoleta Neves em coma.

Testemunhas relataram que o autor entrou no estabelecimento usando touca e capacete e disparou a arma inicialmente contra a ex-namorada, que trabalhava no caixa. Depois, atirou contra a cliente e contra a irmã da adolescente. Em seguida, fugiu em uma motocicleta.

Populares informaram à polícia que o suspeito é o ex-namorado da jovem e que o ataque foi motivado por ciúmes. A Polícia Militar foi até a casa de familiares do adolescente, que foi apreendido e conduzido a Delegacia junto com a mãe.

A perícia da Polícia Civil esteve na padaria. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML).