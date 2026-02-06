PF deflagra operação para apurar gestão de recursos da previdência do Amapá

Polícia Federal ainda informou que o material apreendido será analisado e poderá subsidiar o aprofundamento das investigações - (crédito: Divulgação/PF)

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (6/2), a Operação Zona Cinzenta, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na gestão de recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Amapá (RPPS/AP).

Durante a ação, policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em Macapá (AP). As ordens judiciais foram expedidas pela 4ª Vara da Justiça Federal. O material apreendido será analisado e poderá subsidiar o aprofundamento das investigações.

As investigações têm como foco a aprovação e a execução de investimentos realizados pela autarquia Amapá Previdência (Amprev) em Letras Financeiras (LFs), emitidas por um banco privado. Segundo a PF, estão sendo apurados indícios dos crimes de gestão temerária e gestão fraudulenta.

De acordo com a CNN, os alvos da operação são o diretor-presidente da Amprev, Jocildo Silva Lemos, e dois membros do comitê de investimentos da entidade. A investigação aponta que os três teriam sido responsáveis por votos favoráveis à aplicação de recursos previdenciários em Letras Financeiras do Banco Master, durante três reuniões do comitê realizadas em julho de 2024.

O Correio contatou a Amprev para comentar o caso, mas até o fechamento desta edição não havia recebido posicionamento oficial. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.