Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (6/2), cinco loterias: os concursos 6947 da Quina; o 2922 da Dupla Sena; o 3607 da Lotofácil; o 2885 da Lotomania e o 808 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 10,6 milhões, teve os seguintes números sorteados: 06-30-52-60-79.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-02-04-05-06-08-09-13-14-15-16-18-19-20-23.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 553 mil, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00-10-13-14-18-27-32-42-43-44-49-52-55-60-61-69-73-76-81-82.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 18-33-34-35-39-45 no primeiro sorteio; 14-21-31-44-49-50 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 1,1 milhão.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 1,75 milhão, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 5

Coluna 2: 4

Coluna 3: 1

Coluna 4: 2

Coluna 5: 7

Coluna 6: 5

Coluna 7: 3

