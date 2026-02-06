Cachorro cai de barranco e é resgatado de mina após três dias

O cachorro foi resgatado de rapel de um barranco com 10 metros de altura - (crédito: CBMMG / Reprodução )

Uma equipe do Corpo de Bombeiros (CBMMG) resgatou um cachorro na Mina Córrego do Meio, em Sabará, na Grande BH, na manhã desta sexta-feira (6/2). O cão não apresentava nenhum ferimento aparente, segundo os militares.

Os bombeiros desceram de rapel o barranco para salvar o animal.

De acordo com o CBMMG, o cachorro de médio porte caiu em um lugar com cerca de 10 metros de altura, onde permaneceu por três dias.

Segundo o sargento lotado no batalhão de Sabará Alexandre Márcio Neves, uma mulher não identificada acionou a corporação para efetuar o resgate do animal.

Os bombeiros forneceram água e comida ao cachorro, que fugiu em seguida.

O que fazer em situações assim?

O sargento Alexandre Márcio Neves pede calma em situações em que um animal corre risco.

“Chame ajuda especializada, ligue para o Corpo de Bombeiros no número 193. Não tente capturar o animal, deixe que seja feito por profissionais, pois eles têm o treinamento e o equipamento necessários”, aponta Neves.

E enfatiza a necessidade de que a comunidade forneça todas as informações sobre a localização do animal, para auxiliar no processo de resgate.

