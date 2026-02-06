Cachorro cai de barranco e é resgatado de mina após três dias

Uma equipe do Corpo de Bombeiros (CBMMG) resgatou um cachorro na Mina Córrego do Meio, em Sabará, na Grande BH, na manhã desta sexta-feira (6/2). O cão não apresentava nenhum ferimento aparente, segundo os militares.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Os bombeiros desceram de rapel o barranco para salvar o animal.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Brasil Ex-BBB Pedro Espíndola é indiciado por importunação sexual
- Brasil Há 19 anos o Brasil se despedia de um dos maiores pianistas da história
- Brasil Brasileiros querem CLT, mas mercado empurra para a informalidade
- Brasil Em vídeo, Argentina acusada de injúria racial no Rio diz estar 'desesperada'
- Brasil Suzane von Richthofen é nomeada inventariante da fortuna do tio
- Brasil Bilhete simples de R$ 6 leva prêmio de R$ 141 milhões da Mega-Sena
De acordo com o CBMMG, o cachorro de médio porte caiu em um lugar com cerca de 10 metros de altura, onde permaneceu por três dias.
Segundo o sargento lotado no batalhão de Sabará Alexandre Márcio Neves, uma mulher não identificada acionou a corporação para efetuar o resgate do animal.
Os bombeiros forneceram água e comida ao cachorro, que fugiu em seguida.
O que fazer em situações assim?
O sargento Alexandre Márcio Neves pede calma em situações em que um animal corre risco.
“Chame ajuda especializada, ligue para o Corpo de Bombeiros no número 193. Não tente capturar o animal, deixe que seja feito por profissionais, pois eles têm o treinamento e o equipamento necessários”, aponta Neves.
E enfatiza a necessidade de que a comunidade forneça todas as informações sobre a localização do animal, para auxiliar no processo de resgate.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata