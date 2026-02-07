Henrique Maderite: família agradece carinho e presta homenagem

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Maderite estava no próprio haras, em Amarantina, distrito de Ouro Preto, quando sofreu o mal súbito - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A família de Henrique Maderite agradeceu o carinho e prestou homenagem nas redes sociais, após a morte do influenciador, aos 50 anos. O mineiro foi encontrado morto no próprio haras em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas, nessa sexta-feira (6/2). Conforme o laudo da perícia, a causa foi um mal súbito.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Henrique partiu de forma repentina, em decorrência de um infarto fulminante. Fica uma dor difícil de explicar, mas também um legado imenso", escreveu a família na publicação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a mensagem, o também empresário valorizava os amigos e a família. "O riso fácil e os momentos simples que fazem a vida valer a pena. Ele nos lembrava, todos os dias, que o agora importa, pois não sabemos o dia de amanhã", destacou a família.

Ainda na publicação, os entes queridos deixaram um agradecimento e recado aos fãs e todos os que se sentiam representado por Henrique. "A família agradece todo o carinho, as mensagens e o respeito neste momento. Levem isso com vocês. Vivam. Abracem mais. Digam o que precisa ser dito. Aproveitem", diz a homenagem.

Leia também: Filha de Maderite compartilha mensagem de despedida



Cervejaria lamenta a perda

A Cervejaria Laut, a qual Maderite era membro, também lamentou a perda. "Alguém que marcou nossa história não apenas pelo que construiu, mas pela forma como construiu, com caráter, dedicação, humanidade e compromisso com as pessoas", disse o grupo.

A empresa ainda comentou que Henrique fez parte da "caminhada" em momentos importantes e deixou uma marca no dia a dia da cervejaria. "Seu legado permanece vivo em tudo aquilo que acreditamos como empresa, respeito, trabalho sério, união e senso de responsabilidade. Henrique foi família e é assim que seguirá sendo lembrado", afirma a nota de pesar.

O que aconteceu?

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Maderite estava no próprio haras, em Amarantina, distrito de Ouro Preto, quando sofreu o mal súbito. Um enfermeiro que estava no local ainda tentou realizar manobras de reanimação cardiopulmonar, mas ele já não apresentava sinais vitais.

A PMMG informou ainda que enviou uma guarnição ao local após um chamado feito por vizinhos. Os militares identificaram sangramento em um dos ouvidos de Maderite, além de um corte na nuca e uma marca roxa no pescoço. No entanto, o trabalho da perícia finalizado, apontou causas naturais.

Leia também: Rede social onde humanos não interagem provoca reação entre especialistas



Maderite tinha cerca de 2 milhões de seguidores no "Instagram", rede social pela qual ficou famoso com os bordões "Sextou, bebê" e "Sextou, papai". O influenciador fez a última postagem na rede social poucas horas antes de morrer, ao meio-dia desta sexta-feira, na qual dizia a característica frase enquanto divulgava fotos de uma cervejaria.



