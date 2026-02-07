Filha de Maderite compartilha mensagem de despedida

O mineiro foi encontrado morto no próprio haras em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas - (crédito: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO)

A filha do influenciador Henrique Maderite, de 50 anos, publicou um vídeo de homenagem nas redes sociais, após o falecimento do pai, nessa sexta-feira (6/2). Ana Clara Ferreira escolheu um registro em que o empresário dirigia enquanto entoava a música "Noites Traiçoeiras", de Marcelo Rossi,

A filha ainda escreveu uma mensagem pela perda do pai. "Me ensinou tudo, menos a viver sem ele. Te amo eternamente! Para sempre, sua Dreds", disse na publicação.

O mineiro foi encontrado morto no próprio haras em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas. Um enfermeiro que estava no local ainda tentou realizar manobras de reanimação cardiopulmonar, mas ele já não apresentava sinais vitais.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma guarnição foi ao local após um chamado feito por vizinhos. Os militares identificaram sangramento em um dos ouvidos de Maderite, além de um corte na nuca e uma marca roxa no pescoço. No entanto, o trabalho da perícia finalizado, apontou causas naturais.

Maderite tinha cerca de 2 milhões de seguidores no "Instagram", rede social pela qual ficou famoso com os bordões "Sextou, bebê" e "Sextou, papai". O influenciador fez a última postagem na rede social poucas horas antes de morrer, ao meio-dia desta sexta-feira, na qual dizia a característica frase enquanto divulgava fotos de uma cervejaria.