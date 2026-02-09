Mulher é acusada de "vender" netas para piloto preso dentro de avião

Piloto da Latam é preso dentro da aeronave por suspeita de aliciamento infantil - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma mulher, 55 anos, foi presa nesta segunda-feira (9/2), em Guararema, São Paulo, acusada de vender as netas de 10, 12 e 14 anos a um piloto, que também foi detido nesta manhã dentro de um avião da Latam, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Segundo informou a Polícia Civil, ela teria recebido uma quantia em dinheiro do homem em troca da exploração sexual das crianças. O homem, 60 anos, é acusado de manter uma rede de abuso e pornografia de crianças e adolescentes, aliciamento e estupro de vulnerável há, pelo menos, oito anos.

O Correio tenta entrar em contato com a defesa do homem e da mulher acusados por meio das autoridades de segurança. Em caso de sucesso, o texto será atualizado.

Segundo as investigações da 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa), que começaram em outubro de 2025, o piloto realizava as tentativas por meio de ambientes digitais e frequentava motéis com menores de idade usando documento falso. Além de armazenar e vender material de pornografia infantil.

A investigação ainda apontou que uma outra mulher, mãe de uma das vítimas, enviava vídeos da filha para o homem. Ela também foi presa.

Entre os crimes investigados estão estupro de vulnerável, estupro, favorecimento da prostituição e da exploração sexual de criança e adolescente, uso de documento falso, produção, armazenamento e compartilhamento e material de pornografia infanto-juvenil, perseguição reiterada (stalking), aliciamento de crianças e coação no curso do processo.

Em nota, a polícia civil informou que as provas colhidas até o momento mostram que os crimes investigados integram uma estrutura organizada de exploração sexual infantil, com indícios de habitualidade, divisão de funções e atuação coordenada entre os envolvidos.

"A LATAM Airlines Brasil confirma que está ciente do ocorrido na manhã desta segunda-feira (9/2) durante os procedimentos de embarque do voo LA3900 (São Paulo/Congonhas–Rio de Janeiro/Santos Dumont), no qual um de seus tripulantes foi detido pelas autoridades policiais. O voo operou normalmente, decolando e pousando no horário previsto.A LATAM está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. A companhia repudia veementemente qualquer ação criminosa e reforça que segue os mais elevados padrões de segurança e conduta."