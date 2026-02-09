Autor do feriado no Rio, Jorge Babu morre aos 60 anos

O ex-vereador e ex-deputado estadual do Rio de Janeiro Jorge Luis Hauat, conhecido como Jorge Babu, morreu no domingo (8/2), aos 60 anos. Ele estava internado em um hospital particular de Santa Cruz, na Zona Oeste da capital, onde tratava uma pneumonia. A causa da morte exata não foi divulgada.
O corpo será velado e enterrado na tarde desta segunda-feira (9/2), no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, também na Zona Oeste do Rio.
Ex-policial civil, Jorge Babu construiu sua trajetória política principalmente em Santa Cruz, seu principal reduto eleitoral. Foi eleito vereador do Rio em 2000 e 2004 pelo PTN, atual Podemos. Em 2006, conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) pelo PT.
Durante os mandatos na Câmara Municipal e na Alerj, foi autor do projeto de lei que instituiu o feriado de São Jorge. A proposta foi aprovada inicialmente no município do Rio e, posteriormente, estendida para todo o estado.
A carreira política de Jorge Babu foi interrompida após denúncias e condenações judiciais. Em 2008, ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) por formação de quadrilha e extorsão, sob acusação de chefiar uma milícia na Zona Oeste do Rio. Em setembro de 2010, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) a sete anos de prisão por formação de quadrilha e por integrar milícia quando ainda atuava na Polícia Civil.
Em janeiro de 2009, o Partido dos Trabalhadores decidiu expulsá-lo da legenda. No ano seguinte, em 2010, ele foi demitido do cargo de inspetor da Polícia Civil. A exoneração foi assinada pelo então secretário estadual de Segurança Pública, José Mariano Beltrame.
