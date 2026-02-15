Condutor atribui naufrágio no encontro dos rios Negro e Solimões a ventania

A lancha naufragou no Encontro das Águas, onde os rios Negro e Solimões correm lado a lado - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O condutor da lancha que naufragou no encontro dos rios Negro e Solimões, em Manaus, afirmou, ontem, à polícia que uma ventania repentina e o deslocamento de passageiros para a parte frontal da embarcação antecederam o acidente que deixou duas pessoas mortas e sete desaparecidas na tarde da última sexta-feira.

Em depoimento, Pedro José relatou que chegou por volta das 10h à Balsa Amarela, no Porto Manaus Moderna. Ele era o responsável pela condução da lancha rápida Lima de Abreu XV, que partiu às 12h30 com destino ao Município de Nova Olinda do Norte.

Segundo o piloto, a viagem seguia normalmente até a aproximação do Encontro das Águas — fenômeno natural conhecido mundialmente, onde os rios Negro e Solimões correm lado a lado por quilômetros sem se misturar — quando houve mudança brusca nas condições climáticas, com ventos fortes na região.

De acordo com o relato, ao perceber a ventania, ele reduziu a velocidade da embarcação. O comandante afirmou que, diante da instabilidade, passageiros teriam se desesperado e se deslocado para a parte da frente da lancha. Ele disse ter orientado que todos retornassem aos assentos para evitar inclinação excessiva.

Ainda conforme o depoimento, a embarcação foi atingida por uma primeira onda, que conseguiu "cortar", mantendo o controle. Na sequência, uma segunda onda atingiu a lancha. Nesse momento, segundo Pedro José, passageiros teriam aberto a porta da proa, permitindo a entrada de grande volume de água, o que comprometeu a estabilidade e resultou no naufrágio.

O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Polícia Militar do Amazonas, além de profissionais das áreas de assistência social e saúde. As buscas pelos desaparecidos foram retomadas na manhã de ontem, mas, até o fechamento desta edição, sete pessoas permaneciam desaparecidas.

Até o momento, 71 pessoas foram resgatadas com vida. As vítimas fatais são uma menina de aproximadamente três anos e uma mulher, cuja idade não foi divulgada. A criança chegou a ser socorrida e levada ao Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste de Manaus, mas já deu entrada na unidade sem sinais vitais. Os corpos permanecem no Instituto Médico Legal (IML) para identificação.

A Polícia Civil do Amazonas informou que o piloto foi preso em flagrante por homicídio culposo. Após pagamento de fiança, ele responderá ao processo em liberdade. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.