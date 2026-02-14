Acidente deixa três mortos e um ferido em estado grave em SP

Colisão com carreta fez quatro vítimas - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Um acidente envolvendo um carro e uma carreta deixou três pessoas mortas e uma gravemente ferida na manhã deste sábado (14/02) no km 42 do trecho sul do Rodoanel Mário Covas, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Todas as vítimas estavam no automóvel.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a concessionária SPMar, responsável pela via, o acidente ocorreu por volta das 5h30, na pista interna. A quarta vítima foi socorrida em código vermelho (classificação que indica estado grave) e encaminhada a um hospital da região.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com a concessionária, o automóvel de passeio era um Fiat Uno, que trafegava pela faixa 1 quando, por motivos ainda desconhecidos, o motorista perdeu o controle da direção.

A colisão teria acontecido contra a barreira de concreto no canteiro central.

Em seguida, o veículo atravessou as três faixas da rodovia e bateu na barreira metálica do acostamento, parando na faixa 3.

Uma carreta, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e atingiu o carro, que foi arrastado por cerca de 50 metros.

Leia também: Deolane Bezerra se descuida e mostra demais durante live nas redes sociais

Faixa interditada para perícia

Após o acidente, a faixa 3 e o acostamento permaneceram interditados para o trabalho da perícia.

Segundo a SPMar, não houve registro de congestionamento no local.

As circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle do veículo ainda serão investigadas.