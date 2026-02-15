Santa Catarina tem alerta vermelho para chuvas intensas

A Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina emitiu ontem um alerta vermelho para chuvas intensas na região da Grande Florianópolis, neste fim de semana de carnaval. Isso significa que há "risco muito alto" para alagamentos, enxurradas e deslizamentos na região, ao menos até a manhã deste domingo. Segundo o aviso, há previsão de chuva que pode chegar a 150 milímetros em um curto espaço de tempo, podendo ultrapassar essa marca em pontos isolados.

"A chuva segue persistente ao longo do sábado e do domingo. Entre a Grande Florianópolis e o litoral sul, uma área de baixa pressão atmosférica provoca chuva persistente e intensa, aumentando o risco para ocorrências", disse a secretaria em nota enviada à imprensa. Segundo o órgão, a combinação de calor e umidade na região que permanece desde sexta-feira favorece a formação de temporais.

O município de Praia Grande, no extremo sul de Santa Catarina, registrou 73,4 milímetros de chuva em 12 horas, segundo relatório divulgado na noite de ontem pela Defesa Civil. Além do alerta vermelho da secretaria, a faixa que vai do litoral à fronteira com a Argentina está sob alerta laranja para chuvas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que também representa perigo e risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Ao todo, mais de 280 municípios catarinenses estão sob o alerta, podendo enfrentar ventos de até 100 km/h. O risco é maior na capital.

De acordo com previsão do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram), o tempo seguirá instável neste domingo, com chuvas mais concentradas na divisa com o Rio Grande do Sul pela manhã. À noite, a precipitação começa a diminuir no estado. A temperatura deve permanecer entre 26°C a 30°C durante o dia.

O tempo tende a permanecer instável também na segunda e na terça-feira, e o sol aparecerá entre nuvens. Pancadas isoladas, de forte intensidade, mas curta duração, pode ocorrer em diversas regiões do estado. Porém, o volume total de chuva deve ser menor em comparação com os dias anteriores. O calor continua, com máximas próximas a 30º. Já na quarta-feira de cinzas, a previsão é de sol e poucas nuvens em Santa Catarina, com tempo mais seco e menores chances de chuva. A temperatura, porém, pode aumentar a superar a marca dos 35ºC na região oeste do estado.

Recomendações

A Defesa Civil do estado orientou que, durante temporais, os moradores busquem abrigo em local seguro, longe de janelas e de objetos que possam ser arremessados pelo vento. Em caso de rajadas fortes, não é recomendado transitar ou se abrigar próximo de árvores, placas, muros e postes de energia e, em alagamentos, atravessar ruas alagadas, pontes ou pontilhões submersos. Locais altos e metálicos podem atrair descargas elétricas, e requerem cuidado. (Com informações da Agência Brasil)