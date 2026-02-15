Acidente em desfile no Rio de Janeiro deixa 4 feridos, um em estado grave

Segundo carro alegórico da escola apresentou um princípio de incêndio na área de dispersão - (crédito: Reprodução/Instagram/@uniaodemaricaoficial)

Um acidente deixou ao menos quatro pessoas feridas após o desfile da União de Maricá, que se apresentou pelo grupo de acesso do Carnaval do Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo (15/2), na Marquês de Sapucaí. A agremiação foi a sexta escola a desfilar no segundo dia da Série Ouro.

Entre os feridos, um homem sofreu fratura grave na perna direita após ser atingido pelo carro alegórico. Segundo a agremiação, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Outras três pessoas tiveram ferimentos leves. Duas foram atendidas e liberadas no local, enquanto a terceira foi levada ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, para a realização de exames complementares.

De acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo, o segundo carro alegórico da escola apresentou um princípio de incêndio na área de dispersão — espaço onde os veículos realizam manobras após o término dos desfiles. Durante a movimentação, a alegoria acabou indo em direção à grade de proteção, e quatro pessoas ficaram presas.

A escola, por meio de uma nota nas redes sociais, diz que acompanha a situação desde o ocorrido e que presta o suporte necessário. A União de Maricá também manifestou solidariedade ao homem que ficou gravemente ferido no acidente. Apesar do incidente, não houve interrupção das apresentações das demais agremiações.