Tiroteio deixa mulher ferida na Bahia e cavalo cai sobre foliões em Recife

O fim de semana de carnaval foi marcado por multidões nos blocos de rua, que tomaram as principais cidades do país. Milhares de pessoas foram às ruas para acompanhar artistas, como Michel Teló, Pocah, e grupos como Sorriso Maroto e Pixote, que comandaram a celebração. Em São Paulo, foram mais de 88 blocos oficiais desfilando apenas no domingo. No Rio de Janeiro, foram 56 cortejos. Embora a grande maioria dos foliões tenha conseguido curtir a festa em paz, as capitais não deixaram de registrar ocorrências.

Em Salvador, um tiroteio deixou uma mulher baleada no olho, e um homem atingido de raspão no pescoço. Em Recife, um cavalo da Polícia Militar avançou sobre a multidão e feriu três pessoas. Nas capitais paulista e fluminense, agentes prenderam suspeitos de furtos de celular e tráfico de drogas.

Em Recife, o Marco Zero, no centro da capital, reuniu as principais celebrações ontem, com shows dos grupos Sorriso Maroto e Pixote, além da cantora Karynna Spinelli (Leia mais abaixo). Os foliões assistiram ainda a desfiles de escolas de samba no local. Na Praça do Arsenal, a cantora Gaby Amarantos foi destaque.

A cidade também registrou ocorrências durante os festejos. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um cavalo da Polícia Militar atropelando foliões no Galo da Madrugada, no sábado. Um grupo de policiais montados se deslocava em meio à multidão quando um dos cavalos disparou em direção a um grupo, colidindo com um ambulante e caindo sobre o isopor onde estavam armazenadas bebidas. Três pessoas foram atingidas, duas das quais foram levadas ao hospital. O policial também caiu na ocorrência. Segundo a PM, o cavalo se assustou com a multidão e com o barulho alto no local. A corporação informou ainda que os danos materiais causados ao ambulante foram ressarcidos.

Na noite de sábado, um homem foi preso em uma lancha, também no Galo da Madrugada, após agredir a esposa. Vídeos do ocorrido mostram a mulher com o rosto ensanguentado, enquanto foliões chamam ajuda. O homem, de 36 anos, também foi agredido por outros homens que estavam na embarcação, antes de ser preso por violência doméstica.