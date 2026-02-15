Drones paralisam aeroporto de Guarulhos por 2 horas

O Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU) foi fechado duas vezes na tarde deste domingo, 15, por causa da presença de drones. O fechamento do espaço aérea para voos comerciais e privados aconteceu por volta das 16h e as operações só foram retomadas duas horas depois. A assessoria do aeroporto não informou quantos voos foram afetados.
Neste intervalo, os voos previstos para pousar em Guarulhos foram redirecionados. Também houve cancelamentos.
A Polícia Militar foi acionada pela Central de Controle do Aeroporto Internacional de Guarulhos para averiguar a presença de ao menos oito drones que estariam sobrevoando a rota de decolagem e aterrissagem de aeronaves. O Comando de Operações Especiais (COE) utilizou um bloqueador de sinal para restabelecer a segurança do local.
Em nota, o aeroporto reforçou que o uso de drones nas imediações do sítio aeroportuário coloca em risco a segurança da aviação e a integridade das pessoas.
