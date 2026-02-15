InícioBrasil
Carnaval: samba reina no palco do Marco Zero, em Recife

Programação contou com shows de Karynna Spinelli, com participações de Leyde do Banjo e Neris Rodrigues, e de Mariene de Castro, além de Sorriso Maroto e Pixote

Show realizado no palco do Marco Zero, em Recife (PE) - (crédito: Darcianne Diogo CB/DA Press)

O samba deu o tom da noite deste domingo (15/2) no palco do Marco Zero, em Recife. Desde as 17h15, o público ocupou a praça para acompanhar o encontro de blocos e escolas de samba dentro do projeto Recife Matriz da Cultura. A programação seguiu com shows de Karynna Spinelli, com participações de Leyde do Banjo e Neris Rodrigues, e de Mariene de Castro. O pagode assumiu o comando na sequência, com Sorriso Maroto e Pixote, que encerrou a noite já na madrugada.

Neste domingo, o Marco Zero mistura tradição e contemporaneidade. A partir das 16h, 13 agremiações participam do Encontro de Blocos Líricos. Às 19h30, Maestro Forró e a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério sobem ao palco com Juliana Linhares e Martins.

O DJ Alok, inicialmente previsto para mais tarde, se apresenta às 21h. Em seguida, Seu Jorge leva ao público sua fusão de samba, soul e MPB. O encerramento fica por conta da Nação Zumbi, com participação da banda Devotos, consolidando a diversidade sonora do carnaval do Recife.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 15/02/2026 21:42
