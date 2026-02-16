Carro arrasta mulher no asfalto por 400 m; vítima acusa ex-companheiro

Atropelamento ocorreu por volta das 4h, na Rua Capitão Modesto Vieira, no Centro da cidade - (crédito: Câmera de monitoramento/Reprodução)

Uma mulher de 27 anos foi arrastada por cerca de 400 metros após ser atropelada em Morro do Pilar, na Região Central de Minas Gerais, na madrugada deste domingo (15/2). O ex-namorado da jovem, de 37, seria o motorista do veículo. A própria vítima acusou o rapaz. De acordo com a Polícia Militar (PMMG), testemunhas identificaram o mesmo homem. Ele fugiu em um Volkswagen Fox prata.

O atropelamento ocorreu por volta das 4h, na Rua Capitão Modesto Vieira, no Centro da cidade. A polícia foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) de Diamantina. No local, os militares encontraram a jovem sendo socorrida por uma equipe da unidade de saúde, com suspeita de fratura na tíbia direita e diversas escoriações pelo corpo.

A vítima foi encaminhada ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. A polícia registrou na ocorrência que, segundo familiares, ela não corre risco de morte, mas passará por cirurgia.

Motivação pode estar relacionada a término de relacionamento

O atual companheiro da mulher relatou aos militares que o agressor se aproximou do casal afirmando que não aceitava o relacionamento dela com outra pessoa. Em seguida, ainda conforme o relato, o ex deu marcha à ré com o carro, atingindo e bloqueando a porta do veículo onde o casal estava.

Nesse momento, a vítima desceu e foi até o automóvel do ex-companheiro na tentativa de acalmá-lo. Ao passar ao lado do carro, o homem abriu a porta, derrubando a mulher no chão. O pé dela ficou preso entre o pneu dianteiro e o para-lamas do veículo, quando o homem arrancou e passou a arrastá-la por aproximadamente 400 metros, informou o companheiro da vítima.

Suspeito ainda não foi localizado

Após o crime, o homem fugiu, e equipes da Polícia Militar iniciaram rastreamentos na cidade e em municípios vizinhos, além de distritos de Morro do Pilar. Até o fechamento desta publicação, ele não havia sido localizado. Policiais militares ainda estão realizando buscas.

O veículo utilizado no crime não está registrado no nome do suspeito. Segundo informações levantadas pelos militares, ele teria adquirido o automóvel recentemente.