Avião com destino a Lisboa aborta decolagem no Aeroporto de Guarulhos

A partida do Boeing 777-32W, com capacidade para 410 passageiros, estava prevista para 17h40, mas foi adiada pela presença de drones nas imediações do aeroporto - (crédito: Divulgação)

Um voo da Latam com destino a Lisboa abortou a decolagem na noite do domingo, 15, no Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU). A partida do Boeing 777-32W, com capacidade para 410 passageiros, estava prevista para 17h40, mas foi adiada pela presença de drones nas imediações do aeroporto. Às 19h12, quando o voo LA8146 foi liberado, a aeronave percorreu a pista e retornou, conforme indica a plataforma FlightRadar24.

Procurada, a Latam não informou as causas do episódio. A empresa disse apenas que "o procedimento foi efetuado em total segurança e é o protocolo previsto para esse tipo de situação". De acordo com a companhia aérea, todos os passageiros foram desembarcados e reacomodados em hotéis e outros voos.

Na tarde deste domingo, 15, o aeroporto foi fechado duas vezes devido à presença de drones. O fechamento do espaço aéreo para voos comerciais e privados aconteceu por volta das 16 horas e as operações só foram retomadas duas horas depois. A assessoria do aeroporto não informou quantos voos foram afetados. Nesse intervalo, os voos previstos para pousar em GRU foram redirecionados. Também houve cancelamentos.

A Polícia Militar foi acionada pela Central de Controle do Aeroporto para averiguar a presença de ao menos oito drones que estariam sobrevoando a rota de decolagem e aterrissagem de aeronaves. O Comando de Operações Especiais (COE) utilizou um bloqueador de sinal para restabelecer a segurança do local.