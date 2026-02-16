Ônibus com trabalhadores rurais capota e deixa seis mortos em SP

Segundo as informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o ônibus saiu de Maranhão com destino a Santa Catarina - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Seis pessoas morreram após um ônibus que transportava trabalhadores rurais capotar na madrugada desta segunda-feira (16), na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), entre os municípios de Ocauçu e Marília. Outras 46 vítmas foram encaminhadas para prontos socorros da região, segundo o Corpo de Bombeiros do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo as informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o ônibus saiu de Maranhão com destino a Santa Catarina quando, por motivos ainda desconhecidos, o motorista perdeu o controle da direção, provocando o capotamento. As seis vítimas ainda não foram identificadas oficialmente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Acidente deixa três mortos e um ferido em estado grave em SP

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate, ao todo foram encaminhadas cinco viaturas para o local. Passageiros em estado grave foram encaminhados ao Hospital das Clínicas de Marília, enquanto os feridos com menor gravidade foram levados para outras unidades de saúde do município.

Leia também: Tiroteio deixa mulher ferida na Bahia e cavalo cai sobre foliões em Recife

Ainda não há confirmação sobre o número total de ocupantes do veículo. A Polícia Civil investiga as causas do acidente, atua na identificação das vítimas e informou que a empresa responsável pelo ônibus já foi identificada e também será investigada. A perícia técnica foi acionada e o caso será registrado na Delegacia Seccional de Marília.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os trabalhadores tinham Santa Catarina como destino, onde atuariam na colheita de maçã. A rodovia permaneceu parcialmente interditada durante os trabalhos e foi totalmente liberada por volta das 5h55.