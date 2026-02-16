Incêndio atinge galpão em SP; combate ao fogo atravessa a madrugada

Incêndio em galpão de São Paulo - (crédito: Reprodução/X/@BombeirosPMESP)

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão comercial na avenida Tóquio, em Arujá, na Grande São Paulo, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros desde a noite do domingo (15/2). A ocorrência foi registrada às 19h44 e seguiu em combate por mais de 12 horas.

Segundo atualizações divulgadas pela corporação, 18 viaturas e 48 bombeiros foram enviados ao local durante a madrugada para conter as chamas.

Até a manhã desta segunda-feira, 16, não havia informações sobre vítimas.

Referente a ocorrência das 19h44 Incêndio em edificação comercial, Av. Tóquio, 10 – Arujá, neste momento estamos com 20 viaturas empenhadas aproximadamente 56 bombeiros, sem vítimas até o momento, aguardando mais informações. #193I pic.twitter.com/ePvqzyOqsG — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) February 16, 2026

Por volta das 5h59, os bombeiros informaram que o incêndio ainda estava em andamento e que havia grande quantidade de papel sendo consumida pelo fogo, dificultando o controle das chamas.

Às 7h49, as equipes continuavam atuando na ocorrência, que atingiu uma área extensa do imóvel.

Operação entra na fase de rescaldo

Às 8h13, o incêndio entrou na fase de rescaldo, quando já não há mais chamas visíveis.

Nessa etapa, o objetivo é inspecionar o local, removendo e resfriando materiais para eliminar possíveis focos, como brasas, e evitar que o incêndio recomece.

De acordo com as informações mais recentes, 15 viaturas e 45 bombeiros permaneciam no local.

As causas ainda não foram divulgadas.