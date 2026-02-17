Segunda noite de desfiles na Sapucaí tem homenagem a Rita Lee

Milhares de pessoas tomaram as ruas do país para celebrar a segunda-feira em blocos carnavalescos. No Rio de Janeiro, o ritmo também seguiu intenso na Marquês de Sapucaí. Pelo segundo ano consecutivo, os desfiles do Grupo Especial são distribuídos em três noites, com quatro escolas se apresentando a cada dia. Após a abertura no domingo, a segunda noite de festa reuniu, em sequência, Mocidade Independente de Padre Miguel, Beija-Flor de Nilópolis, Unidos do Viradouro e Unidos da Tijuca, em apresentações que homenagearam artistas da música, religiosidade, memória do samba e literatura.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Mocidade Independente de Padre Miguel abriu os desfiles com o enredo "Rita Lee, A Padroeira da Liberdade", celebrando a cantora e compositora que morreu em 2023. O desfile exaltou a trajetória da artista símbolo de irreverência artística e liberdade de expressão. A proposta foi assinada pelo carnavalesco Renato Lage, de volta à escola desde 2025.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em seguida, a Beija-Flor de Nilópolis apresentou um mergulho na história do Bembé do Mercado, celebração religiosa realizada em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano. Considerado o maior candomblé de rua do mundo, o evento reúne, todos os anos, dezenas de terreiros de religiões de matriz africana no dia 13 de maio. O desfile contou com a assinatura do carnavalesco João Vitor Araújo, responsável pelo enredo que rendeu à escola o título do Carnaval anterior.

A Unidos do Viradouro, por sua vez, apostou em uma homenagem inédita ao transformar em tema de desfile um de seus próprios pilares: o mestre de bateria Ciça. Figura central na história recente da escola, ele comandou a bateria entre 1999 e 2009 e reassumiu o posto em 2019.

Fechando a noite, a Unidos da Tijuca apresentou um tributo à escritora Carolina Maria de Jesus, uma das vozes mais importantes da literatura brasileira do século XX. O enredo, que leva o nome da própria autora, buscou reafirmar sua identidade e valorizar sua produção literária como expressão potente da realidade social e da vida nas periferias. A proposta de Edson Pereira promoveu um reencontro sensível com a obra de Carolina, destacando sua relevância intelectual.

São Paulo

Em São Paulo, a Liga Independente das Escolas de Samba definiu, na tarde de ontem, a ordem de leitura dos quesitos que irão compor a apuração do Carnaval 2026 da capital paulista. O sorteio estabeleceu que "Evolução" será o primeiro item a ser anunciado na contagem das notas, enquanto "Fantasia" funcionará como critério de desempate na definição da escola campeã do Grupo Especial.

A apuração está marcada para hoje, no Sambódromo do Anhembi, onde se apresentaram, ao longo de dois dias de desfiles, agremiações tradicionais de SP, como Mocidade Unida da Mooca, Colorado do Brás, Dragões da Real, Acadêmicos do Tatuapé, Rosas de Ouro, Vai-Vai e Barroca Zona Sul.

A folia paulistana também foi marcado por ações de segurança e ocorrências registradas em blocos de rua. Policiais civis disfarçados de "minions", da franquia Meu Malvado Favorito, prenderam quatro suspeitos. A estratégia permitiu que os agentes se infiltrassem entre foliões para identificar suspeitos de furtos e tráfico de drogas em meio às multidões.

Além das ações policiais, o grande fluxo de público também resultou em atendimentos médicos e episódios de confusão. Durante apresentação da cantora Pabllo Vittar no Parque do Ibirapuera, ao menos 10 pessoas ficaram inconscientes, segundo registros feitos no local.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro