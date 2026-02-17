Recife projeta 3,5 milhões de foliões no carnaval

A Secretaria de Turismo e Lazer do Recife projeta a circulação de 3,5 milhões de pessoas durante o carnaval na capital pernambucana. A estimativa foi divulgada pelo titular da pasta, Thiago Angelus, que atribui o resultado ao fortalecimento do calendário de eventos e à estratégia de promoção da cidade ao longo do ano.

Segundo o secretário, o Recife foi incluído entre os 10 destinos globais em alta em levantamento do TripAdvisor, ocupando a nona colocação. Para o período carnavalesco, ele afirmou que as emissões de passagens internacionais para a cidade cresceram 49%, percentual superior à média nacional, que ficou em 21%.

Angelus também citou pesquisas de satisfação que indicariam que 99% dos visitantes recomendariam ou retornariam ao Recife. Para ele, o índice reflete a profissionalização das entregas e a melhoria na experiência do turista.

Entre as novidades desta edição, o secretário destacou a Arena Gastro, que deixou a Rua do Observatório e passou a funcionar em espaço de alvenaria, climatizado e com estrutura fixa. De acordo com a gestão municipal, o equipamento manteve ocupação constante e fluxo organizado ao longo dos dias de festa.

Além do Marco Zero, a prefeitura investiu na descentralização da programação, com polos distribuídos em diferentes bairros, como Brasília Teimosa. Encerrado o carnaval, a gestão já direciona o foco para o são-joão. Embora cidades como Caruaru e Petrolina sejam referências tradicionais no período junino, a secretaria afirma que o Recife tem ampliado sua participação no calendário, com programação voltada à cultura popular e ao forró pé de serra.