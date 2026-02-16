Traficante é preso no Rio após buscar atendimento em hospital

Nilton da Silva já era investigado pelo 38º DP a meses - (crédito: Agencia Brasil)

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) prendeu, no domingo (15/2), o traficante de drogas Nilton da Silva, de 18 anos, que atuava na comunidade do Dourado pelo Comando Vermelho (CV), no bairro do Cordovil, Zona Norte do Rio de Janeiro. Nilton era conhecido pelo codinome de Pombo, e foi preso ao buscar atendimento no Hospital Estadual Getúlio Vargas após ser baleado.

De acordo com policiais da 38º Delegacia de Polícia (Brás e Penha), Pombo era gerente geral do tráfico na comunidade e era monitorado há meses pela polícia em uma investigação conduzida pelo delegado Bruno Ciniello. Os investigadores identificaram que o criminoso estava no hospital após trabalho de inteligência.

Pombo já tinha em aberto um mandado de busca e apreensão de quando ainda era adolescente, acusado de atos análogos aos crimes de tráfico de drogas, associação com o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Na última semana, o traficante conseguiu escapar de uma operação do 38º DP, onde os agentes prenderam os comparsas de Pombo e também apreenderam uma moto.

As investigações da polícia mostraram que o traficante havia sido promovido recentemente pela facção após a prisão de outros chefes do crime e nas redes sociais postava imagens ostentando com armas.

