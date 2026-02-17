InícioBrasil
PF realiza buscas em ação contra vazamento de dados de autoridades

A operação também incluiu a imposição de medidas cautelares contra os investigados

Mandados foram executadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia - (crédito: Ed Alves/C.B/D.A Press)
A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta terça-feira (17/02), quatro mandados de busca e apreensão no âmbito de uma investigação que apura possíveis vazamentos de dados sigilosos da Receita Federal envolvendo autoridades públicas. Os mandados foram executados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

A ação também incluiu a imposição de medidas cautelares contra os investigados. Entre as determinações estão o monitoramento por tornozeleira eletrônica, o afastamento do exercício de função pública, o cancelamento de passaportes e a proibição de saída do país.

Segundo a PF,  os mandados  foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a partir de representação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

*Matéria em atualização

Raphaela Peixoto

Por Raphaela Peixoto
postado em 17/02/2026 09:19
