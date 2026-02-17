PF realiza buscas em ação contra vazamento de dados de autoridades

A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta terça-feira (17/02), quatro mandados de busca e apreensão no âmbito de uma investigação que apura possíveis vazamentos de dados sigilosos da Receita Federal envolvendo autoridades públicas. Os mandados foram executados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A ação também incluiu a imposição de medidas cautelares contra os investigados. Entre as determinações estão o monitoramento por tornozeleira eletrônica, o afastamento do exercício de função pública, o cancelamento de passaportes e a proibição de saída do país.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Segundo a PF, os mandados foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a partir de representação da Procuradoria-Geral da República (PGR).
*Matéria em atualização