PRF inicia Operação Carnaval 2026 com reforço e tolerância zero ao álcool

Com expectativa de aumento no fluxo de veículos e foco na redução de mortes nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, nesta sexta-feira (13/2), a Operação Carnaval 2026 — com atenção especial às infrações mais associadas a sinistros graves e fatais, como direção sob efeito de álcool, excesso de velocidade e ultrapassagens em locais proibidos.

Considerada a maior ação do calendário da corporação, a ação é a última etapa da Operação Rodovida, lançada em dezembro do ano passado. Até a Quarta-feira de Cinzas (18/2), todo o efetivo estará mobilizado nas rodovias federais que cortam o Distrito Federal e o Entorno. A fiscalização será intensificada principalmente nas BR-040, BR-060 e BR-020, principais ligações do DF com outros estados.

De acordo com dados da PRF, entre janeiro e dezembro de 2025, a corporação registrou 59 sinistros de trânsito no DF e Entorno causados principalmente pela ingestão de álcool. As ocorrências resultaram em três mortes e 34 pessoas feridas. No mesmo período de 2024, foram contabilizados 54 casos relacionados ao consumo de álcool, com 32 feridos e nenhum óbito.

As ações educativas começaram antes mesmo do feriado. Em 30 de janeiro, a corporação promoveu o Dia Nacional de Conscientização Álcool Zero no Trânsito, com atividades voltadas à sensibilização dos motoristas.

A expectativa é que o movimento nas rodovias aumente significativamente já a partir desta sexta-feira, exigindo atenção redobrada de quem vai pegar a estrada para aproveitar o feriado. A PRF orienta que os motoristas planejem a viagem com antecedência, verifiquem as condições do veículo e mantenham a documentação em dia antes de pegar a estrada.

A corporação reforça que não se deve dirigir após consumir bebida alcoólica, além de ser fundamental respeitar os limites de velocidade e a sinalização. O uso do cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes, e crianças devem ser transportadas em dispositivos adequados à idade e ao peso.

A PRF também recomenda realizar ultrapassagens apenas em locais permitidos, manter distância segura do veículo à frente, redobrar a atenção em caso de chuva, utilizar faróis acesos inclusive durante o dia e, no caso dos motociclistas, usar capacete e evitar trafegar em pontos cegos de veículos maiores.

Combate à importunação sexual

Durante o Carnaval, a PRF também reforça o enfrentamento à violência contra a mulher. Em apoio à campanha do Ministério das Mulheres, foram instaladas faixas educativas na BR-040 com mensagens contra a importunação sexual.

A iniciativa divulga o canal “Ligue 180”, serviço nacional de atendimento à mulher, dentro da campanha do Governo Federal: “Se liga, ou eu ligo 180. Governo do Brasil: do lado das mulheres, contra a violência no Carnaval”.