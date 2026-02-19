Greve na Argentina cancela voos e afeta operações no Brasil

Aviões permanecem retidos na pista do aeroporto Jorge Newbery enquanto voos são cancelados durante uma greve geral de 24 horas, convocada por sindicatos de trabalhadores contra a reforma trabalhista do presidente Javier Milei, em Buenos Aires, em 19 de fevereiro de 2026. - (crédito: Luis ROBAYO / AFP)

A greve geral de trabalhadores na Argentina contra a reforma trabalhista proposta pelo governo de Javier Milei provocou o cancelamento de voos no Brasil nesta quinta-feira (19/2). A paralisação foi convocada pela Confederação Geral do Trabalho (CGT).

Em São Paulo, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, pelo menos dois voos da companhia aérea Latam Airlines Group previstos para o início da manhã não seguiram para Buenos Aires. A Gol Linhas Aéreas também confirmou o cancelamento de voos.

Em nota ao Correio, a LATAM informou que alterou a operação de e para a Argentina em razão da greve geral e da adesão dos sindicatos que representam trabalhadores da Intercargo, empresa responsável pelos serviços de rampa nos aeroportos argentinos. A companhia afirmou que alguns voos podem operar com alteração de horário ou data, sem necessariamente serem cancelados, e orientou passageiros a verificar o status das viagens antes de ir ao aeroporto.

"Diante disso, alguns voos poderão operar com alteração de horário e/ou data, sem necessariamente serem cancelados. Por isso, recomendamos que os passageiros verifiquem o status de seus voos antes de se dirigir ao aeroporto", disse a companhia.

Ainda segundo a Latam, passageiros afetados por cancelamentos ou reprogramações podem optar por alterar a data do voo sem custo, dentro de um ano a partir da data original, ou solicitar reembolso integral. As informações estão disponíveis nos canais oficiais da empresa.

Em nota, a Gol informou que a greve nos aeroportos argentinos impactou voos entre Brasil e Argentina. Segundo a companhia, a paralisação impossibilitou operações aeroportuárias em Buenos Aires, Córdoba, Mendoza e Rosário, o que levou ao cancelamento de parte dos voos programados para esta quinta-feira (19/2).

De acordo com a empresa, os clientes afetados estão sendo comunicados por e-mail e podem remarcar as viagens sem custo ou solicitar reembolso em créditos.

Em nota, o Aeroporto Internacional de São Paulo informou que, até o momento, 14 voos foram cancelados em razão da greve geral na Argentina. A administração do aeroporto afirmou que mantém o monitoramento da situação. O Aeroporto Internacional de Brasília informou que somente um voo foi cancelado.

O Correio tenta contato com os demais aeroportos internacionais para saber se foram afetados com a greve.