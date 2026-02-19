Rei Charles III diz que 'lei deve seguir seu curso' após prisão de Andrew

O ex-príncipe Andrew foi detido sob suspeita de má conduta - (crédito: ADEK BERRY / AFP)

O rei Charles III afirmou nesta quinta-feira (19) que "a lei deve seguir seu curso" após a prisão de seu irmão, o ex-príncipe Andrew, sob suspeita de má conduta quando este atuava como enviado comercial do Reino Unido.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"O que se segue agora é o devido processo legal, justo e adequado, pelo qual esta questão será investigada da maneira apropriada e pelas autoridades competentes", afirmou Charles III, em uma rara declaração assinada por pessoalmente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Nisso, como já disse antes, eles têm nosso total e irrestrito apoio e cooperação", observou, antes de acrescentar: "Deixe-me ser claro: a lei deve seguir seu curso".