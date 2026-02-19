InícioBrasil
FORA DO AR

Itaú apresenta falha no Pix e orienta clientes a não repetirem operações

Em nota, o banco confirmou a falha e orientou os usuários a não refazerem operações pendentes, aguardando a normalização do sistema que já está sendo tratada pela equipe técnica.

Itaú Unibanco - (crédito: Divulgação)
Itaú Unibanco - (crédito: Divulgação)

O sistema do Itaú Unibanco apresentou instabilidade na manhã desta quinta-feira (19/02), o que afetou principalmente operações via Pix e transferências bancárias. As primeiras reclamações começaram a ser registradas por volta das 9h, quando clientes passaram a relatar dificuldades, no site Downdetector, para concluir transações e acessar o aplicativo da instituição.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Em nota, o banco confirmou a falha no sistema e orientou os clientes que realizaram Pix durante o período de instabilidade a não refazerem a operação. “Caso tenha realizado um Pix, pedimos que aguarde. Em breve, o serviço será normalizado”, informou o Itaú em nota publicada nas redes sociais (Veja a íntegra no final da matéria). A instituição afirmou ainda que equipes técnicas estão atuando para restabelecer os serviços o mais rápido possível.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Até o momento, a causa da instabilidade não foi divulgada.

De acordo com dados do site Downdetector, plataforma que monitora interrupções em serviços online, as notificações de problemas começaram às 9h e cresceram ao longo da manhã, chegando a cerca de 541 registros. Entre as principais queixas, 92% estavam relacionadas a falhas no Pix, 5% a dificuldades de login no internet banking e 3% a problemas com transferências. Confira o gráfico: 

  • O sistema do Itaú Unibanco apresentou instabilidade na manhã desta quinta-feira (19), afetando principalmente operações via Pix e transferências bancárias.
    O sistema do Itaú Unibanco apresentou instabilidade na manhã desta quinta-feira (19), afetando principalmente operações via Pix e transferências bancárias. Reprodução/downdetector

 

Nas redes sociais, usuários também relataram valores debitados sem confirmação imediata do recebimento, o que gerou preocupação entre clientes que utilizam o Pix para pagamentos urgentes. Até a última atualização desta matéria, o banco não informou a previsão oficial para a completa normalização dos serviços.

 

Estagiária sob supervisão de Ana Raquel Lelles

  • Google Discover Icon

Anna Júlia Castro*

Estagiária

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 19/02/2026 13:29
SIGA
x