Itaú apresenta falha no Pix e orienta clientes a não repetirem operações

O sistema do Itaú Unibanco apresentou instabilidade na manhã desta quinta-feira (19/02), o que afetou principalmente operações via Pix e transferências bancárias. As primeiras reclamações começaram a ser registradas por volta das 9h, quando clientes passaram a relatar dificuldades, no site Downdetector, para concluir transações e acessar o aplicativo da instituição.

Em nota, o banco confirmou a falha no sistema e orientou os clientes que realizaram Pix durante o período de instabilidade a não refazerem a operação. “Caso tenha realizado um Pix, pedimos que aguarde. Em breve, o serviço será normalizado”, informou o Itaú em nota publicada nas redes sociais (Veja a íntegra no final da matéria). A instituição afirmou ainda que equipes técnicas estão atuando para restabelecer os serviços o mais rápido possível.

Até o momento, a causa da instabilidade não foi divulgada.

De acordo com dados do site Downdetector, plataforma que monitora interrupções em serviços online, as notificações de problemas começaram às 9h e cresceram ao longo da manhã, chegando a cerca de 541 registros. Entre as principais queixas, 92% estavam relacionadas a falhas no Pix, 5% a dificuldades de login no internet banking e 3% a problemas com transferências. Confira o gráfico:

Nas redes sociais, usuários também relataram valores debitados sem confirmação imediata do recebimento, o que gerou preocupação entre clientes que utilizam o Pix para pagamentos urgentes. Até a última atualização desta matéria, o banco não informou a previsão oficial para a completa normalização dos serviços.

Olá! Já estamos cientes dessa falha no pix e o time responsável está cuidando de tudo para realizar os ajustes necessários quanto antes, tá? Se tiver qualquer outra dúvida, estamos por aqui. — Itaú (@itau) February 19, 2026

