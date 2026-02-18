FGC já pagou 92% das garantias a credores do Banco Master

Segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira (18/2), até as 10h cerca de 653 mil investidores já haviam recebido os valores - (crédito: Shutterstock)

O Fundo Garantidor de Créditos FGC já desembolsou R$ 37,2 bilhões para honrar garantias a credores do Banco Master, o equivalente a 92% do total estimado para cobertura. Segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira (18/2), até as 10h cerca de 653 mil investidores já haviam recebido os valores.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com esse pagamento, a exposição total do FGC às instituições ligadas ao antigo conglomerado supera R$ 51 bilhões, considerando todos os compromissos assumidos ao longo das intervenções determinadas pelo Banco Central.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os reembolsos seguem em andamento para investidores que ainda não solicitaram o ressarcimento ou que passam por etapas de validação cadastral. O FGC garante até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição financeira, dentro dos limites previstos em regulamento.

A liquidação do Master e de outras empresas do grupo teve início em novembro de 2025 e foi ampliada nos meses seguintes, alcançando diferentes braços da estrutura financeira. Hoje, o Banco Central também decretou a liquidação do Banco Pleno e da Pleno DTVM, consideradas as últimas instituições vinculadas ao conglomerado.

O volume já pago coloca a operação entre os maiores acionamentos da história do FGC e evidencia a dimensão do esforço necessário para assegurar a proteção de depositantes e investidores.