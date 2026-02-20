Carro parte ao meio e deixa três mortos na BR-381, em Minas

A concessionária Nova 381, responsável pelo trecho, informou que há congestionamento nos dois sentidos da via - (crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Um carro de passeio partiu ao meio em um acidente grave que matou três pessoas na manhã desta sexta-feira (20/2), na BR-381, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro se envolveu numa batida contra uma carreta no km 437 da rodovia, sentido BH. Uma vítima foi resgatada em estado grave.

A concessionária Nova 381, responsável pelo trecho, informou que há congestionamento nos dois sentidos da via, mas sem detalhar a extensão do engarrafamento.

Imagens que circulam em redes sociais mostram a força do impacto, que deixou o veículo irreconhecível.