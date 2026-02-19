Vídeo mostra momento em que corretora é atacada por síndico em Goiás

Daiane desceu até o subsolo do condomínio onde morava após perceber que o fornecimento de energia do apartamento havia sido interrompido - (crédito: Reprodução/Câmeras de segurança)

Um vídeo recuperado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) mostra o momento exato em que a corretora Daiane Alves Souza é atacada no subsolo de um prédio em Caldas Novas (GO). As imagens foram divulgadas nesta quinta-feira (19/2), durante coletiva de imprensa, e são consideradas peça-chave para a conclusão do inquérito que aponta o síndico Cléber Rosa de Oliveira como autor do homicídio premeditado seguido de ocultação de cadáver.

O crime ocorreu em 17 de dezembro de 2025. Daiane desceu até o subsolo do condomínio onde morava após perceber que o fornecimento de energia do apartamento havia sido interrompido. Segundo a investigação, o desligamento foi feito manualmente no padrão do edifício, o que levantou a suspeita de que a falta de luz teria sido usada como “motivo” para atrair a vítima.

Nas imagens das câmeras de segurança, Daiane aparece saindo do elevador e caminhando em direção ao quadro de luz. Em seguida, o síndico surge usando luvas, o que, para a polícia, indica planejamento. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o investigado também deixou a capota da caminhonete aberta e estacionou o veículo em posição estratégica, próximo ao local onde pretendia abordar a corretora.

Celular da vítima Daiane encontrado na tubulação do esgoto do prédio (foto: Reprodução/PCGO)

Parte do registro é interrompida por cerca de dois minutos. Quando a gravação retorna, Daiane aparece sozinha, volta ao elevador e sobe até outro nível do subsolo. Depois disso, não é mais vista.

Veja vídeo:

A polícia afirma que os disparos que mataram a vítima não ocorreram dentro do prédio, mas provavelmente em uma área de mata. O corpo foi localizado apenas cerca de 40 dias depois, às margens da rodovia GO-213, após indicação do próprio suspeito. A perícia identificou que Daiane foi atingida por dois tiros de pistola calibre .380 semiautomática, um projétil ficou alojado na cabeça e o outro atravessou o corpo pelo lado esquerdo.

A investigação começou como um caso de desaparecimento. A ausência de movimentações bancárias, o fato de Daiane não ter levado objetos pessoais e o celular ter parado de emitir sinal logo após o último registro reforçaram a hipótese de crime. Outro ponto decisivo foi a constatação de que não havia registro de saída da vítima do prédio com vida.

Entre as provas consideradas determinantes estão uma gravação encontrada no celular da própria corretora, que mostra o suspeito se aproximando por trás com parte do rosto encoberta, vestígios de sangue identificados com luminol no local e no veículo utilizado para transportar o corpo, além de laudo antropológico que confirmou lesões cranianas graves compatíveis com disparos de arma de fogo. Testes também indicaram que tiros efetuados no local seriam audíveis da portaria, contrariando a versão apresentada pelo investigado.

Cléber Rosa de Oliveira e o filho dele foram presos na madrugada de 28 de janeiro. O síndico indicou onde havia escondido os restos mortais, mas optou por permanecer em silêncio sobre a dinâmica do crime durante o interrogatório.

Antes do assassinato, Daiane e o síndico haviam trocado denúncias. Documentos apontam que ele teria perseguido a corretora entre fevereiro e outubro de 2025, após um desentendimento iniciado no fim de 2024. A promotoria relata que o conflito teria começado depois que Daiane, responsável pela gestão de imóveis no condomínio, alugou um apartamento para duas famílias, totalizando nove pessoas, número acima do limite permitido pelas regras internas.

A Polícia Civil concluiu que houve emboscada planejada, com autoria definida e materialidade comprovada, além de ocultação deliberada do corpo para dificultar a investigação.

O Correio tentou localizar a defesa dos acusados, mas não obteve sucesso até o momento.