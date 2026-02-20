Idosa cai em cisterna de 13 metros e cachorro chama por ajuda

O cachorro da vítima passou a apresentar comportamento incomum, indo repetidamente até o local do poço desativado, como se tentasse chamar atenção - (crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução)

Uma idosa, de 66 anos, caiu em uma cisterna funda no fim da tarde dessa quinta-feira (19/2), no terreno da casa dela em Padre Carvalho (MG), Região Norte do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Montes Claros, por volta de 18h, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de queda em cisterna desativada. Os militares constataram que uma mulher havia caído no fundo de uma cisterna seca, com aproximadamente 13 metros de profundidade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ela havia saído para visitar a irmã que mora nas proximidades. Como demorou a retornar, um familiar foi procurá-la, inicialmente sem sucesso.

O cachorro da vítima passou a apresentar comportamento incomum, indo repetidamente até o local do poço desativado, como se tentasse chamar atenção. Ao se aproximar, a irmã ouviu a mulher gritando: “socorro, me tire do buraco”, e acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros.

Os militares, com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e materiais de salvamento, montaram um sistema de redução de forças com cordas, polias e tripé para acessar de forma segura o interior da cisterna. Também foi utilizado equipamento de proteção respiratória durante a operação.

A vítima foi retirada consciente e se queixava de dores fortes no braço direito. Depois da imobilização do membro, ela foi encaminhada para a Santa Casa de Montes Claros (MG), onde está sob cuidados médicos.

O local foi isolado, e familiares receberam orientações sobre a necessidade de vedação adequada da cisterna para evitar novos acidentes.