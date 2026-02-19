Homem é flagrado erguendo bebê sobre grade nas Cataratas do Iguaçu

Um homem foi filmado segurando um bebê por cima da grade de proteção do mirante da Garganta do Diabo, no lado argentino das Cataratas do Iguaçu, em uma área com cerca de 80 metros de altura, equivalente a um prédio de aproximadamente 27 andares. A cena foi registrada na tarde de terça-feira (17/2) e viralizou nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As imagens mostram o adulto erguendo a criança no ar, ultrapassando a barreira de segurança instalada ao longo do mirante. A poucos metros da queda d’água, uma mulher aparece fotografando o momento. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O episódio ocorreu em um dos pontos mais visitados do parque, onde há grades de proteção contínuas e placas que alertam para a proibição de ultrapassar as barreiras. A área é conhecida pelo grande fluxo de turistas e pela força das águas, especialmente na região da Garganta do Diabo, considerada a parte mais impressionante das cataratas.

Leia também: Greve na Argentina cancela voos e afeta operações no Brasil

Em nota ao portal g1, a concessionária responsável pela visitação no lado argentino, Iguazú Argentina S.A., informou que as estruturas de segurança existem justamente para evitar situações de risco. A empresa destacou que, embora casos como esse sejam pontuais, eles continuam sendo registrados mesmo com orientações e sinalização visível ao público.

O regulamento do parque prevê penalidades para quem desrespeita as normas de conduta. As punições vão de advertência e multa até expulsão do local. Caso o homem seja identificado, ele ainda poderá ser impedido de visitar outros parques nacionais da Argentina.

Leia também: Tiroteio no centro do Rio deixa uma pessoa morta e duas feridas

A administração alerta que atitudes desse tipo colocam em perigo não apenas quem participa da ação, mas também outros visitantes que circulam pelo mirante. Além do risco de queda, qualquer desequilíbrio ou movimentação brusca pode provocar acidentes em um espaço que costuma ficar cheio durante a alta temporada.