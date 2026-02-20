Operação no AM mira esquema de drogas e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil do Amazonas deflagrou nesta sexta-feira (20/2) a Operação Erga Omnes para desarticular uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e violação de sigilo funcional.

A operação tem apoio de forças de segurança do Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, São Paulo e Piauí. Segundo a polícia, o envolvimento de outros estados está relacionado ao alcance das movimentações financeiras e às conexões operacionais identificadas durante as investigações.

As apurações começaram após uma apreensão anterior de mais de 500 tabletes de maconha do tipo skunk, sete fuzis de uso restrito, duas embarcações, um veículo utilitário e aparelhos celulares. Um suspeito foi preso em flagrante na ocasião.

Com base nesse caso, a polícia instaurou inquérito para identificar a estrutura do grupo, incluindo responsáveis pelo comando, logística e financiamento. As investigações indicam que a organização atuava com divisão de tarefas entre núcleos operacional, financeiro e de apoio.

De acordo com os investigadores, o grupo usava rotas fluviais e terrestres para o transporte de drogas e alugava veículos em nome de terceiros para dificultar o rastreamento. Também foram identificadas empresas registradas nos ramos de transporte e locação com indícios de funcionamento apenas formal, supostamente utilizadas para movimentar e ocultar dinheiro de origem ilícita.

Relatórios de inteligência financeira apontaram transferências bancárias de alto valor entre investigados, empresas ligadas ao grupo e pessoas em diferentes estados. As análises indicam incompatibilidade entre o volume movimentado e a renda declarada pelos suspeitos.

A polícia também identificou ramificações do esquema no Amazonas, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Piauí e São Paulo, o que, segundo a investigação, sugere uma rede de fornecimento, financiamento e distribuição de drogas.

Com autorização judicial, foram extraídos dados de celulares apreendidos, que ajudaram a mapear as conexões entre os investigados e a estrutura financeira e logística do grupo. Há ainda indícios de tentativas de obtenção indevida de informações sigilosas sobre investigações, o que segue sob apuração.

Com base nas provas reunidas, a polícia pediu à Justiça o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, além da quebra de sigilos bancário e fiscal e do bloqueio de bens e valores. A operação busca interromper a atuação do grupo, preservar provas e rastrear ativos ilícitos.