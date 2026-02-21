PRF flagra casal com remédios emagrecedores no estepe do carro

As ampolas de medicamento emagrecedor estavam escondidas no estepe do veículo - (crédito: PRF)

Mais um contrabando de medicamentos para emagrecimento, oriundo do Paraguai, foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite dessa sexta-feira (20/2), no quilômetro 356 da BR-262, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os policiais faziam uma fiscalização no local e pararam um GM Tracker, que tinha como motorista um homem de 43 anos e como passageira uma mulher de 41 anos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao verificarem os equipamentos obrigatórios do veículo, os patrulheiros perceberam o estepe solto e, ao movimentá-lo, ouviram um barulho de objetos soltos dentro dele.

O motorista foi questionado sobre o que havia no interior do pneu e acabou confessando que lá estavam 58 ampolas de medicamento emagrecedor, adquiridas em uma farmácia no Paraguai.

Os patrulheiros abriram o pneu e confirmaram a informação, quando deram voz de prisão ao casal. Eles foram levados para a Polícia Federal, em Belo Horizonte.