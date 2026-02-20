Centro-Oeste lidera desconhecimento sobre proposta de fim da escala 6x1

Moradores do Centro-Oeste são os que têm menos conhecimento sobre projeto que acaba com escala 6x1, aponta pesquisa da Nexus - (crédito: reprodução de tv)

Quase metade dos moradores do Centro-Oeste desconhece a proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, segundo levantamento da Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, divulgado na quinta-feira (19/2). Segundo a pesquisa, 48% dos entrevistados na região afirmam nunca ter ouvido falar da iniciativa, percentual mais alto entre as cinco regiões do país. No cenário nacional, 35% dos brasileiros declararam desconhecer o tema, que propõe duas folgas semanais aos trabalhadores.

De acordo com o levantamento, apenas 5% dos moradores do Centro-Oeste dizem entender muito sobre a discussão, índice mais baixo do Brasil e inferior à média nacional, que é de 12%. Outros 44% afirmam ter ouvido falar, mas conhecem pouco. Assim, somente 49% da população regional possui algum grau de familiaridade com a pauta, o menor patamar na comparação regional.

“É surpreendente constatar que o Centro-Oeste, o epicentro das decisões políticas brasileiras, apresenta o menor índice de familiaridade com a pauta da jornada de trabalho. Enquanto o projeto ganha tração no país, quase metade da região nunca ouviu falar de uma medida que pode impactar diretamente sua rotina”, afirma Marcelo Tokarski, CEO da Nexus.

Em outras regiões, os índices de conhecimento são superiores. No Sudeste, 71% afirmam conhecer a discussão, sendo 18% com alto nível de entendimento. No Norte, 64% já ouviram falar, com 15% declarando saber muito. O Sul registra 64% de familiaridade, dos quais 9% dizem compreender bem o assunto. No Nordeste, 53% conhecem a proposta e 7% afirmam ter amplo entendimento. O Centro-Oeste também concentra o maior percentual de pessoas que não se posicionam nem a favor nem contra o projeto, com 12%, o dobro da média nacional, de 6%.

Apesar do baixo nível de informação, 52% dos moradores do Centro-Oeste se dizem favoráveis ao fim da escala 6x1, percentual inferior à média brasileira, que alcança 63%. O índice regional supera apenas o Norte, com 51%. No Sudeste, o apoio chega a 67%, enquanto o Nordeste registra 66%. O Sul acompanha a média nacional, com 63%. O estudo aponta ainda que 60% dos apoiadores da medida no Centro-Oeste deixariam de concordar com a proposta caso houvesse redução salarial proporcional à diminuição da jornada, o maior índice entre as regiões e acima da média do país, de 48%.

A percepção sobre os impactos da mudança também varia. No Brasil, 67% acreditam que a alteração traria benefícios à qualidade de vida, mas no Centro-Oeste esse percentual cai para 49%. Em relação ao desenvolvimento econômico, 30% dos entrevistados da região consideram que haveria efeitos positivos, ante 39% na média nacional. Além disso, 35% avaliam que o fim da escala 6x1 não alteraria a lucratividade das empresas, número superior aos 28% registrados no conjunto do país.

*Estagiária sob a supervisão de Aline Gouveia