Hytalo Santos é condenado a mais de 8 anos por conteúdo sexual envolvendo menores

A decisão afirma que ficou comprovada a produção e reprodução dos conteúdos com conotação sexual - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A Justiça da Paraíba condenou o influenciador Hytalo Santos a mais de 8 anos de prisão por produção de conteúdo pornográfico envolvendo menores. Israel Nata Vicente, marido de Hytalo, recebeu sentença de oito anos. A decisão, proferida pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara Mista de Bayeux, Grande João Pessoa (PB), afirma que ficou comprovada a produção e reprodução dos conteúdos com conotação sexual.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A sentença foi divulgada pelo veículo ClickPB e confirmada pela defesa do casal. Segundo o portal, a decisão afirma que o material utilizando a imagem dos adolescentes era usado para “gerar engajamento, ampliar audiência e viabilizar monetização nas redes”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A defesa de Hytalo e Euro acusa a Justiça de racismo e homofobia. Em vídeo nas redes sociais, o advogado Sean Kompier Abib, um dos responsáveis pelo caso, alegou que a condenação ignora as provas dos autos e foi fundamentada em opiniões pessoais. Segundo o Abib, a sentença tem o objetivo de atrapalhar audiência sobre o caso marcada para terça-feira (24/2).

O julgamento dos influenciadores foi iniciado no Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) após investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB). A investigação, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), apontou um modus operandi da dupla, que utilizava “artifícios de fraude, promessas de fama e vantagens materiais para atrair vítimas em situação de vulnerabilidade”.

O casal está em prisão preventiva desde agosto do ano passado, após MP apontar risco de destruição de provas.

Além do processo no TJ, Hytalo e Euro são réus em ação ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), que condena a dupla por tráfico de pessoas e trabalho análogo à escravidão.