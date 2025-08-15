Hytalo Santos: Relembre as polêmicas do influenciador preso

Antes mesmo do caso ganhar notoriedade, Hytalo já era investigado por "possível exploração de crianças e adolescentes por meio de danças com conotação sexual" após denúncia feita pelo Disque 100. - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após denúncias de tráfico humano e exploração sexual infantil, Hytalo Santos foi preso na manhã desta sexta-feira (15/8) em Carapicuíba (SP). Além dele, o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, também foi alvo da operação. Os dois são investigados pelo Ministério Público da Paraíba após vídeo do youtuber Felipe Bressanim, conhecido como Felca, sobre adultização.

A operação foi conduzida pela Polícia Civil de São Paulo, após decisão judicial expedida pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba. O documento aponta que há "fortes indícios de autoria e materialidade dos crimes de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil artístico irregular e constrangimento de crianças e adolescentes".

Antes mesmo do caso ganhar notoriedade, Hytalo já era investigado por "possível exploração de crianças e adolescentes por meio de danças com conotação sexual" após denúncia feita pelo Disque 100.

O influenciador conduzia uma espécie de “reality show” com adolescentes, que apelidava de “Turma do Hytalo”, compartilhados com mais de 17 milhões de seguidores. Hytalo alegou ser como uma “figura paterna” e disse que ajudava jovens em situação de vulnerabilidade. Nas postagens, eles eram mostrados em festas, com biquínis, dançando e, por vezes, até se beijando.

Ainda em 2024, o investigado se envolveu em outra polêmica, dessa vez em baile funk na Penha, bairro do Rio de Janeiro (RJ). Segundo relatos de internautas, ele teria dado tapa no rosto de um traficante e sido expulso da festa por outros criminosos. Outros boatos afirmavam que Hytalo teria apanhado do grupo e tido um dos braços quebrados.

Dias após a ocorrência, Hytalo contou que se envolveu em uma briga, mas negou agressão por traficantes e suposto braço quebrado. Ele afirmou que “rolou uma ‘jogação’ de bebida” envolvendo ele e outra mulher que estava na festa. “Fui embora, quando eu estava perto da porta do carro, me pega uma voadora, eu fui ao chão”, contou.

Segundo ele, a briga começou porque “uma das meninas estava vestindo umas peças que chamava a atenção e atraiu muitos olhares”. "E eu fui chamar a atenção, ela não gostou, começou os xingamentos… Minhas meninas começaram, veio um rapaz chamar a atenção, eu também chamei a atenção dele, e deu no que deu", declarou.

Outro caso em que Hytalo chamou atenção na internet foi no casamento com o também influenciador Euro, em 2023. Em Cajazeiras (PB), o evento custou cerca de R$ 4 milhões. Desse valor, R$ 700 mil foram destinados ao convite, em que cada convidado ganhou um Iphone 15 Pro Max, o mais novo lançamento da Apple na época, que custava a partir de R$ 10.999.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Alguns famosos, no entanto, não foram para a festa, o que gerou descontentamento do influenciador. "Cheguei. Só quem não chegou foram os convidados", relatou em postagem na data da cerimônia, em 30 de novembro. Algumas das celebridades que faltaram foram Virginia, Melody, Camila Loures e MC Mirella.

Hytalo se manifestou após repercussão e disse que a festa não estava vazia e que não queria que tivessem pena dele. “Se eu mandei iPhone pra casa dos outros, é porque não está fazendo falta", declarou. Segundo o influenciador, ele teria chamado apenas cerca de seis famosos.