Terreno da Farmácia Central vira garantia para salvar o BRB

Parque da Saúde é um dos imóveis que o GDF quer dar como garantia para aporte ao BRB - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Um terreno com cerca de 99 mil metros quadrados e 10 edificações, onde funcionam setores considerados vitais para a logística e manutenção da Secretaria de Saúde, está na lista dos imóveis colocados pelo Governo do Distrito Federal (GDF) como garantia de empréstimo para salvar o BRB.

Trata-se do Parque de Apoio da Secretaria de Saúde, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). O espaço concentra serviços essenciais para o funcionamento da rede e está entre os nove bens listados na proposta que tramita na Câmara Legislativa.

No parque, está instalada a Farmácia Central, responsável pelo armazenamento e distribuição de medicamentos para unidades de todo o Distrito Federal. Também operam ali o arquivo central, almoxarifado, costuraria, departamento de tecnologia, oficina mecânica, gerência de patrimônio, transporte e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O setor de órteses e próteses também funciona no local.

Pela proposta em análise, os imóveis não são vendidos de imediato, mas podem ser utilizados como garantia em eventual operação de crédito, limitada a R$ 6,6 bilhões. O projeto segue em tramitação na Câmara Legislativa e ainda será debatido pelos deputados distritais.