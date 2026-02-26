Chega a 49 o número de mortes em Minas; 18 pessoas seguem desaparecidas

Deslizamento em Juiz de Fora leva bombeiros a evacuarem a área - (crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A Press)

O número de vítimas das chuvas que devastaram Juiz de Fora (MG) e Ubá, na Zona da Mata, chegou a 49, segundo balanço divulgado no início da manhã desta quinta-feira (26/2) pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

Às 7h30 desta quinta-feira (26), a Prefeitura de Juiz de Fora, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estadual registram em Juiz de Fora 43 óbitos confirmados, mais de 3.500 pessoas desabrigadas e desalojadas e 1.257 ocorrências atendidas pela Defesa Civil municipal desde a última segunda-feira (23).

Em Juiz de Fora, além das 43 mortes confirmadas, 16 pessoas seguem desaparecidas, segundo o Corpo de Bombeiros. Já em Ubá, foram confirmadas 6 mortes e 2 pessoas permanecem desaparecidas.

Nesta quarta-feira (25/2), Juiz de Fora foi novamente atingida por fortes chuvas, o que agravou o quadro de danos já registrado no município. No intervalo entre 16h e 22h, foram contabilizados 113 mm de precipitação, conforme dados da prefeitura. O volume representa quase dois terços da média histórica prevista para todo o mês de fevereiro, que é de 170,3 mm, evidenciando a intensidade da chuva concentrada em poucas horas.

As forças de segurança e equipes de resgate atuam em oito frentes de trabalho, seis em Juiz de Fora e duas em Ubá, em ações de busca, salvamento, retirada de moradores de áreas de risco e avaliação de imóveis atingidos.