Zema sobre verba para prevenção às chuvas: ‘Investimento de R$ 1,9 bi’

Cidades na Zona da Mata Mineira sofrem tragédia por fortes chuvas desde segunda-feira (23/2) - (crédito: Leonardo Costa/Tribuna de Minas)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), rebateu nesta quinta-feira (26/2) as acusações de que seu governo reduziu os investimentos em prevenção contra as chuvas. Em meio à tragédia que já registra 53 mortes em Juiz de Fora (47) e Ubá (6), Zema afirmou que os recursos destinados ao setor aumentaram, atingindo a marca de R$ 1,9 bilhão em 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A declaração ocorre após levantamentos no Portal da Transparência, divulgados pelo jornal O Globo e confirmados pelo Estado de Minas, apontarem uma queda drástica na verba específica para combate a desastres: de R$ 134,8 milhões para R$ 5,8 milhões. Segundo o levantamento, 97% desse valor residual foi aplicado apenas em obras rodoviárias.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Controvérsia nos dados

Zema sustenta que houve uma "falha na leitura" dos dados e que os valores foram reclassificados sob novas nomenclaturas, o que teria gerado a interpretação de corte. “O levantamento está absolutamente equivocado”, afirmou o governador em suas redes sociais, defendendo que os investimentos cresceram 170% na média anual. O governo estadual foi questionado sobre quais seriam as novas rubricas orçamentárias e a reportagem aguarda retorno.

O governador também transferiu a responsabilidade da fiscalização para as prefeituras. “Alegar redução de investimentos do Estado é irresponsável. Quem tem o dever de fiscalizar construções irregulares e garantir a segurança nesse contexto são os municípios”, declarou.

O governo do estado foi questionado sobre as novas nomenclaturas e a reportagem aguarda retorno.

Não é verdadeira a informação de que o governo de Minas reduziu nos últimos anos os investimentos em prevenção contra chuvas.



Repetimos: essa informação não é verdadeira.



Na realidade, é exatamente o contrário. Os investimentos aumentaram 170% na média anual em relação ao… — Romeu Zema (@RomeuZema) February 26, 2026

Dificuldades em Juiz de Fora

A gestão da prefeita Margarida Salomão (PT), em Juiz de Fora, enfrenta entraves na ponta oposta: há quase um ano, a prefeitura tenta liberar R$ 21,6 milhões autorizados pelo Governo Federal para contenção de encostas, mas o recurso está travado por pendências documentais.

Como medida imediata, o Estado anunciou a antecipação de R$ 47,666 milhões para Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. O montante será destinado a custeio hospitalar, apoio emergencial e pagamento de parcelas de dívidas de gestões anteriores com as cidades.

Distribuição da verba emergencial

O montante anunciado pelo Governo de Minas será dividido entre ações diretas de saúde, assistência e o pagamento de dívidas históricas com os municípios.

Aplicação por Área de Investimento