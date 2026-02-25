Sobe para 40 o número de mortes causadas pela chuva na Zona da Mata

O número de mortes causadas pela chuva que atingiu Juiz de Fora (MG) e Ubá (MG), na Zona da Mata, subiu para 40, conforme balanço do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), divulgado no início da tarde desta quarta-feira (25/2).
Em Juiz de Fora, havia a confirmação de 30 mortes até a manhã de hoje e mais quatro (nos bairros JK, Esplanada, Monte Castelo e Costa Carvalho) no início desta tarde. Segundo o levantamento dos bombeiros, até a tarde desta quarta, foram contabilizadas outras seis mortes em Ubá (MG).
Uma sétima morte foi contabilizada indiretamente em decorrência das chuvas, por eletrocussão.
De acordo com o CBMMG, em Juiz de Fora há 400 desabrigados – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes. Já o número de desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – é de 3 mil na cidade. Outras 25 pessoas estão desaparecidas.
Em Ubá, além de mortes, há dois desaparecidos, 26 desabrigados e 178 desalojados. A região enfrenta temporais desde a noite de segunda-feira (23/2).
