Sobe para 40 o número de mortes causadas pela chuva na Zona da Mata

Corpo de Bombeiros contabilizou 30 mortes até a manhã desta quarta-feira (25/2) - (crédito: Túlio Santos/EM/DA Press)

O número de mortes causadas pela chuva que atingiu Juiz de Fora (MG) e Ubá (MG), na Zona da Mata, subiu para 40, conforme balanço do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), divulgado no início da tarde desta quarta-feira (25/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em Juiz de Fora, havia a confirmação de 30 mortes até a manhã de hoje e mais quatro (nos bairros JK, Esplanada, Monte Castelo e Costa Carvalho) no início desta tarde. Segundo o levantamento dos bombeiros, até a tarde desta quarta, foram contabilizadas outras seis mortes em Ubá (MG).



Uma sétima morte foi contabilizada indiretamente em decorrência das chuvas, por eletrocussão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular