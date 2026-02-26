Exército indica primeira mulher ao cargo de general

Nesta quinta-feira (26/2), o Exército Brasileiro (EB) indicou, pela primeira vez na história, uma mulher ao generalato. A coronel médica Cláudia Lima Gusmão Cacho, 57 anos, foi proposta pelo Alto Comando da Força para promoção ao cargo de general, a mais alta patente, após votação secreta. No entanto, a decisão final do decreto cabe ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assim como ocorre com todos os outros oficiais indicados.

Natural de Recife (PE), Cláudia ingressou no Exército em 30 de janeiro de 1996, como oficial temporária, no então 42º Batalhão de Infantaria Motorizada, sediado em Goiânia (GO). Foi aprovada no Concurso de Admissão para a Escola de Saúde do Exército, concluindo o Curso de Formação de Oficiais Médicos em 1998.

Médica pediatra, construiu a carreira na área de saúde militar, ocupando cargos de comando e gestão em unidades hospitalares da instituição. Entre as principais funções exercidas, destacam-se a direção do Hospital de Guarnição de Natal e do Hospital Militar de Área de Campo Grande.