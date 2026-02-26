InícioBrasil
FORÇAS ARMADAS

Exército indica primeira mulher ao cargo de general

Coronel médica Cláudia Lima Gusmão Cacho foi proposta pelo Alto Comando após votação secreta e aguarda confirmação do decreto pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva

Coronel Médica Claudia Lima Gusmão Cacho - (crédito: Divulgação/EB)
Coronel Médica Claudia Lima Gusmão Cacho - (crédito: Divulgação/EB)

Nesta quinta-feira (26/2), o Exército Brasileiro (EB) indicou, pela primeira vez na história, uma mulher ao generalato. A coronel médica Cláudia Lima Gusmão Cacho, 57 anos, foi proposta pelo Alto Comando da Força para promoção ao cargo de general, a mais alta patente, após votação secreta. No entanto, a decisão final do decreto cabe ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assim como ocorre com todos os outros oficiais indicados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Natural de Recife (PE), Cláudia ingressou no Exército em 30 de janeiro de 1996, como oficial temporária, no então 42º Batalhão de Infantaria Motorizada, sediado em Goiânia (GO). Foi aprovada no Concurso de Admissão para a Escola de Saúde do Exército, concluindo o Curso de Formação de Oficiais Médicos em 1998.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Médica pediatra, construiu a carreira na área de saúde militar, ocupando cargos de comando e gestão em unidades hospitalares da instituição. Entre as principais funções exercidas, destacam-se a direção do Hospital de Guarnição de Natal e do Hospital Militar de Área de Campo Grande.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 26/02/2026 21:14
SIGA
x