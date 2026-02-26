SUS vai ampliar diagnóstico e tratamento de doenças raras, anuncia Padilha

Exame que analisa regiões do DNA onde se concentram a maioria das mutações associadas a enfermidades hereditárias passa a atender 100% da demanda da rede pública - (crédito: Rafaela Bomfim/CB/DA.Press)

Cerca de 13 milhões de brasileiros convivem com alguma das mais de 7 mil doenças raras catalogadas no mundo, 77,9% delas de origem genética. Até recentemente, a confirmação clínica podia levar até sete anos, período marcado por incertezas e peregrinação por serviços especializados. Com a incorporação do Sequenciamento Completo do Exoma (WES) ao Sistema Único de Saúde (SUS), o tempo médio caiu para aproximadamente seis meses, alterando o percurso assistencial e permitindo início mais rápido do acompanhamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O exame, que analisa regiões do DNA onde se concentram a maioria das mutações associadas a enfermidades hereditárias, passa a atender 100% da demanda da rede pública. O investimento federal de R$ 26 milhões viabiliza cerca de 20 mil diagnósticos por ano. No mercado privado, o teste custa entre R$ 2 mil e R$ 5 mil. A estimativa é que até 90% das pessoas com suspeita de condição genética tenham elucidação conclusiva por meio da tecnologia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O projeto-piloto começou em outubro de 2025, com serviços ativados em 11 unidades da Federação: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Pará, Bahia, Distrito Federal, Pernambuco, Paraná, Ceará, São Paulo e Mato Grosso. A previsão é ampliar a oferta para todos os estados até abril de 2026. O Instituto Nacional de Cardiologia tornou-se o principal centro de testagem e capacitação profissional, em parceria com o Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. Em 90 dias, foram realizados 412 sequenciamentos, com 175 laudos emitidos e taxa de sucesso de 99% na coleta das amostras.

Ame

No campo terapêutico, o SUS incorporou o medicamento Zolgensma para crianças com Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo 1, por meio de contrato com compartilhamento de risco. Considerado um dos tratamentos de maior custo global, ele passou a ser ofertado em sete serviços habilitados em cinco estados. Onze bebês de até seis meses receberam a aplicação, e todos tiveram interrupção da progressão clínica. A doença provoca perda gradual da força muscular e pode comprometer funções vitais.

Leia também: Brasil precisa olhar para as doenças raras

A rede pública também ampliou em 30% os serviços destinados ao cuidado dessas enfermidades, com aporte anual superior a R$ 44 milhões e expansão de 120% desde 2022. Projetos de produção nacional de terapias avançadas, conduzidos pela Fiocruz em parceria com empresas do setor, somam mais de R$ 122 milhões em recursos federais e buscam reduzir em até 80% o custo de medicamentos estratégicos.

Atualmente, o país conta com 63 Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas voltados a esse grupo de condições, além de R$ 214 milhões investidos em pesquisas, incluindo o Inquérito Nacional de Doenças Raras e iniciativas de triagem neonatal ampliada.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais Brasil Cachorra paraplégica fica presa sob veículo após temporal em MG

Cachorra paraplégica fica presa sob veículo após temporal em MG Brasil Exumação do cão Orelha não aponta causa da morte; investigação segue aberta

Exumação do cão Orelha não aponta causa da morte; investigação segue aberta Brasil Zema sobre verba para prevenção às chuvas: ‘Investimento de R$ 1,9 bi’