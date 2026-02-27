Caixa libera saque do FGTS para pessoas afetadas pelas chuvas em MG

Valor máximo para retirada é de R$ 6.200,00 e a liberação pode ser feita pelo aplicativo FGTS - (crédito: AFP)

A Caixa Econômica anunciou, nesta quinta-feira (26/2), medidas de apoio aos municípios de Minas Gerais afetados pelas enchentes. A partir de sexta (27), moradores de Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá poderão solicitar o saque do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS).

O Saque Calamidade poderá ser feito por quem possuir saldo na conta do FGTS e não efetuou saque pelo mesmo motivo em até 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$ 6.200,00 e a liberação pode ser feita pelo aplicativo FGTS.

Um caminhão-agência também será disponibilizado em breve para atender a população e uma parceria entre a Caixa e a ONG Moradia e Cidadania está arrecadando recursos destinados às famílias afetadas.

Como solicitar o saque

Após baixar o aplicativo FGTS e inserir as informações de cadastro, é necessário acessar a opção “solicitar seu saque 100% digital” ou clicar em “saques”, no menu inferior, e selecionar “solicitar saque”.

Em “calamidade pública”, informe o nome do município e selecione-o na lista. Então, basta digitar o CEP e o número da residência. Em seguida, encaminhe foto do documento de identidade e comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 antes da decretação da calamidade. Escolha a conta para crédito do valor (Caixa ou outro banco) e envie a solicitação.