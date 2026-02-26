Cidade de São Paulo bate recorde de trânsito, com 1.149 km de lentidão

A cidade de São Paulo registrou 1.149 quilômetros de lentidão às 18h30 dessa quarta-feira (25/2), o recorde de 2026, informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A capital foi atingida por forte chuva durante a tarde, o que levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) a colocar as zonas leste, oeste, sul, sudeste e centro em estado de atenção para alagamentos. O chamado foi encerrado por volta das 19h.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O trânsito desta quarta-feira bateu os 1.054 quilômetros de lentidão registrados no dia 10 de fevereiro deste ano.
Em 2025, o recorde foi registrado no dia 10 de dezembro, às 19h, com 1.486 quilômetros de lentidão.
Saiba Mais
- Brasil Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta
- Brasil Exército indica primeira mulher ao cargo de general
- Brasil Número de mortos em decorrência das chuvas na Zona da Mata chega a 59
- Brasil 'Vi pessoas presas dentro de casa pedindo por socorro': os relatos de moradores das cidades arrasadas pela chuva em Minas Gerais
- Brasil Fotos mostram jaqueta retirada em exumação dos Mamonas intacta
- Brasil SUS vai ampliar diagnóstico e tratamento de doenças raras, anuncia Padilha