Cidade de São Paulo bate recorde de trânsito, com 1.149 km de lentidão

Trânsito em rodovia durante o fim da tarde - (crédito: reprodução/playersoflife)

A cidade de São Paulo registrou 1.149 quilômetros de lentidão às 18h30 dessa quarta-feira (25/2), o recorde de 2026, informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A capital foi atingida por forte chuva durante a tarde, o que levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) a colocar as zonas leste, oeste, sul, sudeste e centro em estado de atenção para alagamentos. O chamado foi encerrado por volta das 19h.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O trânsito desta quarta-feira bateu os 1.054 quilômetros de lentidão registrados no dia 10 de fevereiro deste ano.

Em 2025, o recorde foi registrado no dia 10 de dezembro, às 19h, com 1.486 quilômetros de lentidão.